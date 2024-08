Пътнически самолет се разби в Бразилия, няма оцелели

Пътнически самолет се разби днес в южния бразилски щат Сао Пауло, предаде БНТ, като се позова на местни медии.

Засега не е ясно колко хора е имало на борда. Няма оцелели.

Въпросният самолет, чийто модел не беше уточнен, е имал капацитет да превозва 68 души.

Той се е разбил в град Винедо.

Major plane crash in Brazil!



Expected dead 58 Passengers and 4 crew!



Plane exploded near houses but no people damaged yet on the ground hopefully.



More updates to come! pic.twitter.com/tgX4MS29ig