Самолетна катастрофа взе най-малко 18 жертви в Непал

Най-малко 18 души са загинали, след като самолетът им се разбил и запалил, излитайки от столицата на Непал Катманду днес, предаде Би Би Си.

Пилотът, който е приет в болница, е единственият оцелял от фаталния инцидент.

На борда на самолета на Saurya Airlines, изпълняващ тестове полет, е имало общо 19 души, включително технически персонал.

Маршрутът е бил Катманду - Покхара, популярна туристическа дестинация.

Авиокомпанията предлага полети до пет дестинации в Непал и има три самолета Bombardier CRJ-200, предава БНР.

#BreakingNews - Reportedly the Saurya Airlines plane crashed at Tribhuvan Airport in Kathmandu, which was about to fly from Kathmandu to Pokhara.



Nineteen people were aboard the Pokhara-bound plane.



Awaiting for more details.....#Nepal #Kathmandu pic.twitter.com/QvuZOad2HA