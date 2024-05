Екстремни горещини в Мексико: Маймуни падат мъртви от дърветата

Температури над 45 градуса по Целзий обхванаха райони от Мексико. Горещата вълна се оказва безмилостна за мамуните, живеещи там.

Животните в щата Табаско падат от дървета мъртви или силно дехидратирани.

Служители на организации за защита на животните са преброили 78 маймуни, които са умрели - в регион, където популацията на критично застрашените черни маймуни ревач се оценява на по-малко от 1200 индивида, предаде БТВ.

Екстремни горещини обхванаха Индия

Първите загинали маймуни са намерени в община Кундуакан в началото на май. Мъртви животни са открити край градовете Комалкалко, Параисо, Накахука, Халпа де Мендес и Сентро.

Ръководители на екологични организации коментират, че помощ от държавните власти по време на горещата вълна не е оказана.

„Това е хаос!“, посочват някои от тях.

Природоащитниците са готви да използват мобилен дом, за да могат здравни специалисти да отидат директно до засегнатите животни с тях. Местното население носи плодове и вода за изтощените маймуни.

„Да, трябва да се грижим за животните и да, ще го направим“, заяви президентът на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор, цитиран от Си Ен Ен.

#BIZQUIZ: Are electric vehicles the future of transport? Join BlackRock Portfolio Manager Charlie Lilford on The Bid #podcast to learn where investors see opportunities emerging: https://t.co/xZaTHvY2w6 pic.twitter.com/bCPJ0UKfWO