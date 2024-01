Четири дни 21-годишен не разбира, че има куршум в главата

21-годишен студент ще запомни посрещането на 2024 г. – и заради дългото празнуване, и заради това, че четири дни остава с куршум в главата, без да подозира за чуждото тяло.

В новогодишната нощ 21-годишният Матеус Фасио бил в Рио де Жанейро. Помни, че е бил ударен в главата „с нещо твърдо“. Помислил, че е камък.

Близо 2 милиона души гледаха новогодишната заря на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Тъй като раната бързо спряла да кърви, той не обърнал повече внимание на предполагаемата драскотина. Партито продължило, като компанията се пренесла на плажа. Студентът насочил емоциите си кък купона и четири дни не забелязва, че има куршум в главата му, съобщават бразилските медии, цитира БТВ.

Матеус изминава около 200 километра, за да се прибере в дома си в родния си град Хуис де Фора. По време на пътуването си обаче усеща крампи и изтръпване на дясната си ръка. Принуден е да прави почивки. Пътуването му отнема седем часа вместо обичайните четири часа и половина.

Отива в частна клиника, където му правят компютърна томография на главата. Лекарите откриват куршум и Фасио е опериран по спешност.

„Ако куршумът беше проникнал само няколко милиметра по-нататък, цялата половина на тялото му можеше да бъде парализирана“, коментира мозъчен хирург. Възстановяването на младежа ще отнеме 20-30 дни.

Матеус приема случилото се като знак от съдбата.

„Миналият декември напуснах работата си и записах медицина. В болницата разбрах, че това е наистина нещото, което винаги съм искал", споделя той пред Globo.

Все още не е ясно как 9-милиметровият куршум е попаднал в главата на празнуващия младеж. Чуждото тяло е иззето и изпратено в лаборатория за балистични изследвания. Полицията разследва случая.

