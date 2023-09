Застреляха президент на футболен клуб

Колумбийският втородивизионен клуб Тигрес обяви, че президентът му Едгар Паес е бил смъртоносно прострелян след загубата на тима с 2:3 от Атлетико де Кали в събота вечерта, съобщава Reuters.

Според съобщения в местните медии 63-годишният Паес се е прибирал с дъщеря си след домакинското поражение, когато е бил прострелян от двама мъже на мотоциклет близо до стадион "Метрополитано де Течо" в Богота. Дъщеря му е невредима след нападението, а прокуратурата води разследване на убийството.

"Семейството на Тигрес и спортната общност са потресени от убийството. Неговият ангажимент към отбора и отдадеността му към развитието на спорта в нашия регион оставиха незаличима следа във всички, които имаха привилегията да го познават", се казва в изявление на клуба, публикувано в X, известен преди като Twitter.

Колумбийската футболна федерация също изрази своите съболезнования към семейството и отбора на Паес.

"Колумбийската футболна федерация и нейният изпълнителен комитет скърбят за кончината на г-н Едгар Паез, президент на клуб Тигрес. Ние изразяваме нашите съболезнования на неговото семейство, приятели и близки в тяхната скръб. Почивай в мир", се казва в изявление на централата.

