Силно земетресение край Хондурас

Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано на дълбочина от само 2 километра под морското дъно край популярен туристически остров в Хондурас, съобщи БТА, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Шефът на противопожарната служба на остров Роатан в Карибско море каза, че засега няма данни за щети.

Трусът е бил усетен силно и много местни жители и те са се евакуирали.

Не е издадено предупреждение за цунами.

Епицентърът на земетресението е на 55 километра североизточно от остров Роатан.

