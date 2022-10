18 души са убити при масова стрелба в Мексико

Нападатели застреляха кмета на мексиканския щат Гереро, баща му и още 16 души вчера, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местни власти.

Главният прокурор Сандра Лус Валдовинос каза пред телевизия „Миленио“ снощи, че 18 души са били убити, а двама ранени в град Сан Мигел Тотолапан. Сред убитите са кметът на града Конрадо Мендоса и баща му, бивш кмет на града. Снимки от мястото, на което се е разиграла трагедията, показват надупчена от куршуми фасада на кметството.

Въпреки че нападенията срещу държавни служители не са необичайно явление в Мексико, те се случват в момент, в който стратегията за сигурност на президента Андрес Мануел Лопес Обрадор е подложена на оживени критики и поражда дебати.

Той възложи огромната отговорност на въоръжените сили, а не на полицията за овладяването на постоянно високите нива на насилие на северноамериканската държава.

Сан Мигел Тотолапан е отдалечен град в района Тера Калиенте, един от най-конфликтните в Мексико, известен с много банди за трафик на наркотици. През 2016 г. жителите на Тотолапан, отчаяни и гневни от зачестилите отвличания на хора, извършени от местната престъпна банда „Лос Текилерос“, отвлякоха на свой ред майката на лидера на бандата, за да издействат освобождаването на свои съграждани, припомня АП.

Същевременно Уриел Кармона, главният прокурор на щата Морелос каза, че в главния град на щата Куернавака двама въоръжени мъже, движещи се мотоциклет, са простреляли смъртоносно щатската заместник-губернаторката Габриела Марин, докато е слизала от колата си.

Тази седмица Конгресът на Мексико обсъжда предложението на президента за разширяване на задълженията на армията в борбата с организираната престъпност до 2028 г. Миналия месец законодателите одобриха пък предложението на Лопес Обрадор за прехвърляне под контрола на военните на Националната гвардия, която би трябвало да е съставена от цивилни.

