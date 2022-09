Отвисоко: Заснеха как ураганът „Фиона“ предизвика 15-метрови вълни

Saildrone Explorer SD 1078, ездач на вълни без екипаж, се гмурна в сърцето на опустошителния ураган Фиона в Атлантическия океан тази седмица, съобщава "Дарик".

SD 1078 засне спиращи дъха кадри на масивни вълни. На видеото се вижда как дронът се бори с 15-метрови вълни и ветрове със скорост над 160 км/ч.

Saildrone управлява седем дрона в Атлантическия океан и Мексиканския залив този сезон.

Миналата година Saildrone достави първите кадри, събрани от надземно превозно средство без екипаж (USV) от вътрешността на голям атлантически ураган.

