Чилийци протестираха срещу имиграцията от Венецуела

Около 3000 души протестираха в северния чилийски град Икике срещу незаконната имиграция от Венецуела, предаде Франс прес.

"Не на незаконната имиграция! Чили е република, която уважава себе си!", пишеше на плакати, носени от протестиращите.

Чили няма да признае за легитимни резултатите от изборите във Венецуела

Икике е пристанищен град със 190 000 жители, на около 2000 км от столицата Сантяго. Венецуелците са най-голямата чуждестранна група в Чили, официално около 400 000 души. Цифрата може да е по-висока поради големия брой нелегални преминавания на границата от миналата година насам, отбелязва АФП.

По данни на ООН, Венецуела е на второ място след Сирия като страната с най-голям брой емигрирали по света жители, около 5,6 милиона души от 2015 г. насам.

"Чилийското правителство не взема мерки, а тези, които пристигат, не са политически бежанци, нито мигранти, които носят знания и умения, тези, които пристигат тук, са престъпници", оплаква се Велис Рифо, 48-годишен земеделец.

