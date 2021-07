Силен трус удари Перу, над 40 души са ранени

Над 40 души са били ранени, от тях трима сериозно, при вчерашното земетресение в Перу, съобщиха властите, предаде АФП.

Над 180 жилища и най-малко четири храма са били повредени от труса. Леко пострадала е и фасадата на катедралата в Пиура, построена през 1588 г. и обявена за исторически паметник.

Силно земетресение в района на перуанската столица Лима

Мощно земетресение от 6,1 разтърси Северно Перу вчера. Трусът, регистриран от перуанския сеизмологичен център, е станал на 12 километра западно от град Сулана, на дълбочина 36 километра, съобщи ДПА.

Земетресението е усетено из целия район и в съседен Еквадор. Хората са избягали от сградите, търсейки безопасност навън.

В област Колан на тихоокеанското крайбрежие се съобщава за свлачища, цитира БТА.

Президентът Педро Кастильо си тръгна от военен парад в Лима по случай 200-годишнината от обявяването на независимост и замина за Пиура, предаде държавната агенция Андина.

