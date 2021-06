Почина Делия Фиайо - майката на теленовелите

Родената в Куба писателка и сценаристка Делия Фиайо, считана за майката на латиноамериканските теленовели и създала десетки популярни сапунени опери, е починала на 96-годишна възраст в дома си в Корал Гейбълс, Флорида, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

Фиайо е починала само пет дни преди 97-ия си рожден ден, казва за Асошиейтед прес гледачката ѝ от три години, Бланка, помолила да бъде представена само с първото ѝ име.

Бланка не разкрива причината за кончината на Делия Фиайо, но споделя, че писателката и сценаристка е починала в дома си, заобиколена от децата си, предава БТА.

Сред популярните телевизионни хитове на Фиайо са "Кристал", "Касандра", "Леонела", "Лусесита", "Росалинда", "Перегрина", "Есмералда". Теленовелите ѝ са превеждани на много езици - от японски до чешки, и са гледани от милиони зрители в над сто страни.

Делия Фиайо започва кариерата си през 1950 г. Първият си телевизионен сценарий написва през 1957 г. Фиайо завършва "Кристал" - последната от своите 43 теленовели, преди повече от три десетилетия.

В интервю от 2018 г. Делия Фиайо споделя, че иска хората да си спомнят за нея като "човек, който е обичал и е бил обичан много", отбелязва Франс прес.

