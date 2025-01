Инфаркт покоси известния комик Тони Слатъри

© pixabay

Британският комик Тони Слатъри почина на 65-годишна възраст след сърдечен удар, съобщи ДПА.

Той бе известен с участието си в комедийното импровизационно шоу на обществената телевизия "Чанъл 4" Whose Line Is It Anyway? и в комедийните предавания Just A Minute и Have I Got News For You.

В изявление от името на партньора му Марк Майкъл Хътчинсън се казва: „С голяма тъга трябва да съобщим, че актьорът и комик Тони Слатъри, почина днес, вторник, след инфаркт, който получи в неделя вечерта“, предаде БТА.

Роден на 9 ноември 1959 г., Слатъри е състудент на Ема Томпсън, Стивън Фрай и Хю Лори в Университета в Кеймбридж. Ранните му изяви са в областта на стендъп комедията, впоследствие получава признание за ролите си в киното и театъра. Почина звезда от "Листопад" През 80-те и 90-те години на миналия век участва във филми като криминалния трилър Crying Game, „Приятелите на Питър“ (Peter's Friends) с Лори, Фрай и Томпсън и черната комедия How To Get Ahead In Advertising („Как да успяваме в рекламата“) с Ричард Е. Грант. През 2020 г. Слатъри, който не крие биполярното си разстройство и депресия, разкрива пред медиите, че е претърпял финансов банкрут след неуспешна битка със злоупотребата с наркотици и проблеми с психичното здраве. Той разказва: „Наех огромен склад край река Темза. Просто останах там сам, не отварях пощата и не отговарях на телефона в продължение на месеци, месеци и месеци. Бях просто потънал в отчаяние и маниакални мисли“. Колегата му комик Ал Мъри написа в социалните медии: „Наистина тъжна новина за Тони Слатъри, такъв ослепителен талант“, а Том Уокър, известен най-вече като личността на сатиричния журналист Джонатан Пай, нарече новината „абсолютно сърцераздирателна“ и определи Слатъри като „гений“.

