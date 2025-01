Над 50 години затвор за тийнейджъра, убил три деца в клас по танци в Саутпорт

Британският тийнейджър, убил три момиченца по време на урок по танци, посветен на певицата Тейлър Суифт, в Саутпорт, Северна Англия през юли миналата година, беше осъден на минимум 52 години затвор, съобщава Би Би Си.

17-годишният младеж Аксел Рудакубана намушка с нож няколко души, сред които 11 деца и двама възрастни в крайбрежния английски град. Три от тях починаха - момичета на шест, седем и девет години.

„Други осем деца са получили прободни рани по време на нападението, а пет от тях са в критично състояние. Двама възрастни също са в критично състояние, след като са били ранени по време на инцидента, съобщиха от полицията, цитирани от БТВ.

Стотици хора се събраха на погребението на едно от убитите с нож деца в Англия

По данни на полицията нападателят е влязъл в помещението, въоръжен с нож, и е започнал да напада децата. Той беше арестуван на мястото на инцидента по „подозрение в убийство и опит за убийство.

Съдия Джулиън Гус заяви, че 18-годишният Аксел Рудакубана "е искал да се опита да извърши масово убийство на невинни, щастливи малки момичета".

Гус поясни, че не може да се наложи доживотна присъда без право на замяна, тъй като по време на нападението Рудакубана не е бил навършил пълнолетие.

Съдията обаче добави, че тийнейджърът трябва да лежи повече от 51 години в затвора, преди да бъде разгледан въпросът за предсрочно освобождаване, и прогнозира, че той "вероятно никога няма да бъде освободен".

Припомняме, че в първия ден от съдебния процес Аксел Рудакубана се призна за виновен за убийството на три момичета и опита за убийство на няколко други по време на урок по танци в Саутпорт миналото лято.

Младежът също така призна, че е произвел биологичен токсин - рицин, на или преди 29 юли – датата на нападението.

Терористичното престъпление е свързано с PDF файл, озаглавен „Военни проучвания в джихада срещу тираните“, наръчник за обучение на Ал Кайда, за който се твърди, че е Аксел е притежавал между 29 август 2021 г. и 30 юли 2024 г.

Рицинът е силно токсична отрова, която се получава по естествен път от растението рициново масло. Веществото и документът са открити при претърсването на дома му в Банкс, Ланкашир, който той споделя с родителите си - родом от Руанда.

