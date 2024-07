Организаторите на Олимпиадата се извиниха на християните за сцена от откриването на Игрите

Организаторите на олимпийскити игри в Париж 2024 се извиниха в неделя на католици и други християнски групи, разгневени от сцената по време на церемонията по откриването на най-високия спортен форум, която пародира произведението на Леонардо да Винчи "Тайната вечеря", пише 24 часа.

Сегментът, който пресъздава библейската сцена на Исус Христос и неговите апостоли, споделящи последното хранене преди разпятието, включва драг кралици, транссексуален модел и гола певица, гримирана като гръцкия бог на виното Дионис, и предизвика бурна реакция от Католическата църква.

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж е подигравка с християните, казаха френските епископи

„Ясно е, че никога не е имало намерение да се покаже неуважение към която и да е религиозна група. Церемонията по откриването се опита да отпразнува толерантността на общността. Вярваме, че тази амбиция беше постигната. Ако хората са се обидили, наистина съжаляваме", каза говорителят на Париж 2024 Ан Декамп на пресконференция.

Last night's 2024 Paris Olympics opening ceremony featured a drag show with men dressed as women mocking Jesus and the Last Supper.



They used a world-wide media event to mock your belief in God and the creation of men and women.



Don't believe this is good vs evil? pic.twitter.com/YKnFPPXEZj