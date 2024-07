Капсула за евтаназия предизвиква фурор в Швейцария

„Сарко“ (съкращение от саркофаг) е капсула с човешки размер и елегантен дизайн за самоубийство. Тя беше представена в Швейцария преди няколко дни след две години спорове, предаде БТВ.

Създателите ѝ твърдят, че капсулата с аеродинамична форма предлага „пътуване във времето и пространството, от което никога няма да се върнете“.

Истината е, че машината предлага възможност на всеки човек да се самоубие без външна помощ. Влизайки в нея кандидатът за доброволна смърт просто натиска един бутон и освобождава азот. Вътре количеството кислород се свежда до 1% само в рамките на 30 секунди.

Насищането на организма с азот кара индивида да загуби съзнание поради липса на кислород, последвано от безболезнена смърт за няколко секунди.

Методът не изисква инжектирането на отрова.

Първият кандидат – терминално болен пациент, вече е пристигнал в Швейцария за последното си пътуване, твърди австралийският лекар Филип Ницке, който седи зад този проект. Това не е първата разработка на 76-годишният медик, който твърди, че е хуманист и защитник на либералните асистирани практики за самоубийство.

Филип Ницке вярва, че възрастните хора с пълен когнитивен капацитет трябва да имат правото на мирна смърт по свой избор, дори ако са в добро здраве. Въпреки това кариерата му е съпътствана с много противоречиви оценки и коментари.

Решението да се използва капсулата в Швейцария се основава на анализа, направен от професор от Санкт Гален. В него се казва, че използването на устройството не нарушава никакви закони.

Медицински правен експерт от университета в Цюрих обаче казва, че „има тънка граница между това, което е и не е законно“.

Този нов подход е различен от сегашните. Понастоящем тези, които желаят да сложат край на живота си, са придружени от лекар, който гарантира, че индивидът отговаря на условията за евтаназия съгласно медико-етичните указания. Медицинското лице осигурява пентобарбитал – лекарството, което причинява смърт, като описва прилежно цялата процедура, съобщава Ройтерс.

Новото устройство – капсулата „Сарко“, предлага нещо различно. При нея не е необходимо процесът да се следи от лекар, коментира швейцарското издание „Ле нюз“.

Все още няма гаранции, че властите в Швейцария ще позволят капсулата да се използва от всеки желаещ. Машината може да бъде регистрирана като медицинско устройство.

Ако е така, употребата ѝ ще бъде предмет на Закона за терапевтичните продукти на Швейцария и вероятно ще има някакви правила, коментират темата местните медии.

