Запали се готическата катедралата във френския град Руан

Запали се кулата на готическата катедрала във френския град Руан в Нормандия, предаде "Ройтерс", цитирани от Нова.

Катедралата, която е една от най-красивите във Франция, е рисувана няколко пъти от художника Клод Моне през 19 век.

The cause of the fire on the spire of Rouen cathedral is unknown at this stage. A large number of firefighters are on the scene. Prefect asks people to avoid the area#France #fire #RouenCathedral #Cathedral #BREAKING pic.twitter.com/B1tVManr6d