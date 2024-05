Кокошки без стопани тормозят цяло село

Диви кокошки унищожават градините на жителите на цяло село.

"Животът ни се преобърна и се превърна в ад. Постоянно сме будни и вече плюем пера", коментират местните в английското селце Снетишам, графство Норфолк.

Хората казват, че се чувстват полудели от неприятното кудкудякане на около 100 диви кокошки. Според тях пилетата нахлуват от близката гора, а броят им се увеличава.

Norfolk’s Snettisham A group of about 100 feral hens are posing an unexpected annoyance to the people of Snettisham. These birds are terrorizing the village, ruining gardens and keeping residents up at night. Read More: https://t.co/kzuGe0Leib #chickens #100 #bargainmama pic.twitter.com/4rzu89RGFe

Местните жители се оплакват и от наплив от хора, които пътуват, за да видят птиците и оставят допълнителна храна за тях, която привлича плъхове. Това създава напрежения и коментари за нарастващо чувство за обостряне на отношенията между жители и посетители.

Хората повдигат въпроса с кокошките пред енорийския съвет, който заплашва да ги премахне.

"Те са огромна болка за селото. Когато влязат в градините, изкопават всичко. Миналата седмица някой им беше оставил розови скариди. А плъховете тук са доста големи и се размножават адски бързо", коментира Род Макензи, енорийски съветник пред британското издание "Гардиън", цитиран от БТВ.

48-годишният Бен Кинг казва, че трябва да носи тапи за уши, за да спи през нощта, поради постоянното кудкудякане. "Вече са извън контрол, не са само една или две - ако някой дойде и ги премести, бих му купил голяма бира", коментира мъжът.

Има обаче и такива, които се застъпват за животните - казват, че те допринасят за селския чар на селото.

"Нямам никакви проблеми с пилетата. Преди да се преместим тук, не знаехме, че започват активния си живот в 4:00 часа сутринта, но това придава допълнително очарование на мястото", посочва 43-годишният Греъм Маккуайд.

Hundreds of wild chickens are terrorising a British village



The birds have turned the lives of the residents of Snettisham into a real "hell", waking people up at 4am, climbing into vegetable gardens and destroying crops. It is not known exactly where they came from, and even in pic.twitter.com/nmYUBSKLCC