Тенисист удари фенка с топка

Скандал още в първия кръг на "Ролан Гарос".

Представителят на домакините Теренс Атман удари зрителка с топка, но пристъпът му на ярост изненадващо не доведе до наказание от страна на организаторите.

22-годишният французин поведе с 2:0 сета срещу австриеца Себастиан Офнер, но допусна пълен обрат, предава БТВ. В края на четвъртата част №120 в света, който участва с уайлд кард, допусна непредизвикана грешка. В гнева си той запрати топката с всички сили към трибуните, като уцели нищо неподозираща жена.

Според регламента това означава незабавна дисквалификация. На корта обаче се появи супервайзерът на турнира, който разговаря с пострадалата дама. В крайна сметка решението беше в полза на местния тенисист, който обаче си тръгна с наведена глава - 3:6 4:6 7:6(2) 6:2 7:5.

Феновете реагират с възмущение заради липсата на наказание. Не по-малко изненадан остана Офнер. "Ако направиш нещо подобно, трябва да има последствие. Той удари топката с всички сили. Право към хората. Късмет, че не се стигна до удар в лицето и счупен нос."

Wow.



On court 12, Atmane hit a spectator with a ball in frustration.



Ofner wanted disqualification, umpire and supervisor disagree.



Surprised with this decision … pic.twitter.com/zrDWJhln5j