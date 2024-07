Грандиозно откриване на Олимпиадата в Париж 

XXXIII Летни олимпийски игри се откриват с грандиозна церемония във френската столица Париж.

Парадът на нациите е с лодки по река Сена. Първи излязоха състезателите на Гърция. След нея всички останали държави излизат по азбучен ред.

Because we can, can, can!



80 artists from the Moulin Rouge perform the iconic dance that dates back to the 1820s.



Their pink costumes have been specifically designed for the #OpeningCeremony. Très chic. #Paris2024 pic.twitter.com/3b7dFsXgx5