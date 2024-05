Арестуваха Ники Минаж в Амстердам

Американската певица Ники Минаж е била арестувана от полицията на летище Schiphol в Амстердам в събота, потвърди източник от холандската национална полиция пред ABC News, предава Нова.

В изявление на холандската военна полиция се казва, че 41-годишната жена е била арестувана в опит да напусне страната, докато е „притежавала наркотици“.

По-рано Минаж публикува видео в Instagram, на което се вижда как обсъжда ареста с полицай от Амстердам. Полицаят заявява, че тя е арестувана.

Ники Минаж писа в социалната мрежа X, за да информира последователите си за събитието. „Сега казаха, че са намерили трева. Взеха чантите ми без съгласие", пише тя в поста си.

now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.