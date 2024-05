Въздушна тревога прекъсна пресконференцията на Зеленски и Мецола

Сирeна за въздушна тревога прекъсна съвместната пресконференция на украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога и председателката на Европейския парламент Роберта Мецола Роберта Мецола е роден на 18 януари 1979 г., в Сейнт Джулианс, Малта. Тя е третата жена в Киев, предаде Укринформ, цитирани от БТВ.

Докато звучеше сирената Зеленски попита Мецола как се чувства, а тя отговори, че е разтревожена.

"И на този 9 май. Това е тяхното (на Русия) истинско отношение към борбата срещу нацизма. Това е тяхната реалност", коментира Зеленски.

In Kyiv, the alarm sounded during Zelensky's joint press conference with the President of the European Parliament, Roberta Metsola. She arrived in Kyiv for Europe Day. pic.twitter.com/A9f5rw9SII