Роберта Мецола на изненадваща визита в Киев

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола Роберта Мецола е роден на 18 януари 1979 г., в Сейнт Джулианс, Малта. Тя е третата жена пристигна на изненадващо посещение в Киев, съобщи председателят на Върховната Рада Руслан Стефанчук в социалната мрежа „Фейсбук“, цитиран от Укринформ и БТА.

"Всеки ден страната ни доказва своята привързаност към идеалите и ценностите на демокрацията. Идеали и ценности, за които се бори смелият, храбър и неукротим украински народ! За правото да бъдем свободни! За своята независимост и суверенитет", написа Стефанчук. "И в този важен ден се радвам да приветствам председателя на Европейския парламент Роберта Мецола Роберта Мецола е роден на 18 януари 1979 г., в Сейнт Джулианс, Малта. Тя е третата жена в Киев", добави той.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day



Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи pic.twitter.com/y8tKAGpctd