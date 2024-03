След новината за диагнозата: Звезди се ожалиха заради подигравките към Кейт

© gettyimages

Преди принцесата на Уелс публично да обяви, че е диагностицирана с онкологично заболяване, в онлайн пространството се появиха множество конспирации за състоянието и отсъствието й - всяка следваща по-абсурдна от предходната.

Куп известни личности не спираха да бълват подигравателни клипове по неин адрес в профилите си в Инстаграм. Включително и някои звезди в Холивуд, като Ким Кардашиян и Блейк Лайвли, съобщава dir.bg.

След новината за здравословното състояние на принцесата обаче, някои от тези известни личности, които публично се присмиваха на отсъствието й, побързаха да поднесат своите извинения.

Именно Блейк бе една от първите, които изразиха съжаление, позовавайки се на вече изтрита своя публикация, в която се подиграва на новината, че Кейт е публикувала фотошопната снимка на семейството си за Деня на майката. Актрисата, позната най-вече от сериала "Клюкарката", сподели на стори в Инстаграм: "Сигурна съм, че никой не се интересува от това в момента, но искам да призная нещо. Пуснах глупав пост около кралското семейство и техни обработени снимки, но този пост ме кара да съжалявам днес. Извинявам се."

Журналистът и политически активист Оуен Джоунс също се извини за това, че е добавил коментар за местонахождението на Кейт. След като снимката на нея и трите й деца бе изтеглена от фотоагенциитеза това, че е била манипулирана, Джоунс спекулира в профила си около първата неофициална поява на Кейт в колата с майка си.

Сега обаче журналистът заяви, че се чувства "засрамен" и пожела на принцесата "всичко добро". "Като човек, който спекулираше с това, без да се замисли, че може да става въпрос за сериозно здравословно състояние, честно казано, много се срамувам и й пожелавам всичко най-добро", написа в публикация в X/Twitter.

Междувременно се засили натискът върху други публични личности, които са споделили мнението и предположенията си за местонахождението на Кейт, да се извинят. В социалните мрежи фенове призоваха телевизионния водещ Джон Оливър да се извини за шегата си, направена по време на участието му в предаването Watch What Happens Live with Andy Cohen. "Има вероятност да е умряла преди 18 месеца", пошегува се той по-рано този месец. "Не казвам, че се е случило, но казвам, че е напълно възможно до доказване на противното."

Вълна от съпричастност към Кейт Мидълтън след новината, че има рак

Потребители в социалните мрежи се обърнаха и към Ким Кардашиян, която публикува своя снимка с надпис: "Отивам да намеря Кейт".

И докато някои популярни личности, които са пример на подражание за подрастващото поколение, се шегуват с принцесата, то лидери публично поднесоха своите благопожелания.

Сред тях бяха британският премиер Риши Сунак, който призова за уединение на принцесата, за да може тя да се фокусира върху здравето си; президентът на САЩ Джо Байдън; президентът на Франция Еманюел Макрон и министър-председателят на Канада, Джъстин Трюдо, който пожела "бързо възстановяване" от името на всички свои сънародници.

