"Експериментирах с редакцията": Кейт Мидълтън се извини за гаф със семейна снимка

"Подобно на много любители фотографи, от време на време и аз експериментирам с редактиране. Извинявам се за объркването, което причини семейната ни снимка, споделена вчера". Това написа принцесата на Уелс Кейт Мидълтън в социалната мрежа Х в коментар на скандала, зародил се заради нейна снимка с децата ѝ, качена в мрежата по повод Деня на майката

Съмнения за манипулация накараха четири големи световни агенции – Getty Images, AFP, Reuters и Associated Press, да изтрият фотоса от архивите си, въпреки че той беше качен в профила на двореца "Кенсингтън".

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C