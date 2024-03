Изтеглиха новата снимка на Кейт с децата ѝ поради съмнения за манипулация

Големите световни фотоагенции изтеглиха от разпространение новата снимка на принцесата на Уелс с нейните деца поради опасения, че изображението е "манипулирано от източника".

Снимката се появи в публичното пространство в неделя, след което агенции сред които Ройтерс, Асошиейтед прес (АП), Getty Images и Агенция Франс прес (АФП) предупредиха медиите да "убият" снимката от техните системи и архиви.

Според Асошиейтед прес снимката показва "несъответствие в подравняването на лявата ръка на принцеса Шарлот".

"Асошиейтед прес първоначално публикува снимката, която беше подадена от двореца Кенсингтън. АП по-късно оттегли изображението, тъй като при по-внимателно разглеждане изглежда, че източникът е манипулирал изображението по начин, който не отговарят на стандартите за снимки на агенцията".

Въпросната фотография беше публикувана по случай Деня на майката и показва Кейт, заобиколена от нейните трите деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Твърди се, че снимката е направена от престолонаследника Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член. Някои коментатори изразиха предположения, че е възможно снимката да е направена с изкуствен интелект или с програми, подобни на Фотошоп.

Подозренията за истинността на снимката идват и заради липсващия сватбен пръстен на Кейт и позицията на ръката на принц Луи.

На този етап от двореца Кенсингтън отказват коментар, след като снимката беше изтеглена от световните агенции.

Фотографията беше публикувана и в официалните профили в социалните медии на херцозите на Кеймбридж, като с нея семейството което благодари на обществеността за постоянната им подкрепа и пожела на хората Честит ден на майката.Това е първата публикувана снимка на принцесата на Уелс, след като беше приета в частна болница в Лондон за планирана операция на 16 януари, отбелязва ДПА, цитирани от dariknews.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ