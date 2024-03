Българка дава на папата свещ, за да запали факела на щафета за мир

Българка Виолета Ангелова дава на папата свещ, за да запали факела на щафетата за мир на Sri Chinmoy Onenes-Home Peace Run, започнала на 6 март в Рим.

„След генералната аудиенция, папа Франциск се срещна с международния отбор бегачи на Sri Chinmoy Onenes-Home Peace Run (Peace Run) и запали факела на мира. С това Негово светейшество отбеляза старта на европейския пробег на мира, който тази година ще премине през 27 държави, изминавайки маршрут от 21 000 км. Папа Франциск изрази своята подкрепа към инициативата, символизираща стремежа на човечеството към по-мирен свят и единство между хората“, разказа пред БТА Виолета Ангелова.

Тя е един от четиримата българи, които участват в пробега.

Първият факел е запален през 1987 година в Ню Йорк, пред ООН, от основателя на пробега на мира – Шри Чинмой. Днес, най-мащабната и най-продължителна масова проява тръгна от Ватикана с бегачи от България, Италия, Англия, Португалия, Чехия, Германия, Швейцария, Ирландия, Америка и Словакия. След церемонията по старта, те тичат до пристанище Остия (Италия). Там изпратихме факела на мира към следващата европейска държава, разказва Ангелова.

Пробегът на мира продължава по своя маршрут към Португалия, а официалният финал ще бъде в Унгария на 18 октомври. България ще посрещне факела на мира на 29 септември в Русе. От организацията споделят, че факелът ще бъде предаден от румънските бегачи и се очаква участниците да изтичат над 600 км на територията на България.

Шри Чинмой е спортист, философ, художник, музикант и поет, посветил живота си на идеала за световна дружба и единство. Идеята му за щафета с горящ факел въплъщава символиката на предаването на мира от нация на нация, като дава възможност на всеки да направи своята крачка към един по-добър свят. С всяка стъпка Пробегът на мира изгражда мостове между хора от различни култури, религии и нации и засилва единството помежду им.

