Нова смърт в британското кралско семейство!

Поредният член на британското кралското семейство почина едва на 45-годишна възраст, съобщи Бъкингамският дворец.

Става въпрос за Томас Кингстън, съпругът на лейди Габриела Кингстън, според изявление, публикувано от кралското семейство.

Британският бизнесмен се ожени за дъщерята на принц Майкъл от Кент през 2019 г. Говорител на двореца каза: „С най-дълбока скръб съобщаваме за смъртта на Томас Кингстън, нашият любим съпруг, син и брат. Том беше изключителен човек, който озари живота на всички, които го познаваха. Смъртта му беше голям шок за цялото семейство и ви молим да уважавате личния ни живот, докато скърбим за смъртта му. Членове на кралското семейство, включително крал Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен и кралица Камила, отдадоха почит“.

Тяхното изявление гласи: „Кралят и кралицата са информирани за смъртта на Томас и се присъединяват към принц Майкъл от Кент и всички, които са го познавали, в скърбенето на много обичан член на семейството. Техни Величества изпращат най-искрените си мисли и молитви към Габриела и към цялото семейство Кингстън“. Кингстън беше близък приятел със сестрата на Кейт Мидълтън Кейт Мидълтън е родена на 9 януари 1982 г. в Рединг, графство Бъркшър, Англия. Тя е най-голямата от, Пипа Мидълтън.

