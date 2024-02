Знакова фигура от клана Ротшилд издъхна на 87 години

Банкерът, филантроп и британски предприемач Джейкъб Ротшилд от прослуватата династия Ротшилд е починал на 87-годишна възраст, съобщиха от семейството му.

„Нашият баща, Джейкъб, имаше водещо присъствие в живота на много хора, великолепно надарен финансист, знаменосец на изкуството и културата, отдаден държавен служител, страстен поддръжник на благотворителни каузи в Израел и еврейската култура, ентусиазиран природозащитник и много скъп приятел, баща и дядо“, се казва в изявление на семейството му, разпространено от Асошиейтед прес.

Семейството му допълни, че той ще бъде погребан както повеляват юдейските традиции в присъствието на тесен семеен кръг, като ще има възпоменателна служба на по-късна дата.

Ротшилд започва своята банкова кариера в семейното дружество NM Rothschild & Sons през 1963 г., преди да поеме контрола върху инвестиционния фонд на Ротшилд и впоследствие да съоснове консултантската фирма J Rothschild Assurance Group - сега St James's Place - заедно с Марк Уайнбърг през 1980 г.

