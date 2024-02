Датската министър-председателка Мете Фредериксен се срещна с украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога в град Лвов в западната част на страната ден преди навършването на втората година от пълномащабната инвазия на Русия, предаде Ройтерс.

Лидерите посетиха гробище и отдадоха почит на загинали войници, съобщиха от канцеларията на украинския президент.

Никога няма да забравим героите, които защитаваха нашата независимост, свобода и бъдеще, заяви Зеленски в платформата Х.

In Lviv, at the Field of Mars at the Lychakiv Cemetery, Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen @Statsmin and I paid tribute to the fallen defenders of Ukraine.



We will never forget the heroes who defended our independence, freedom and future. Eternal glory to all who gave… pic.twitter.com/eYukcRnhcr