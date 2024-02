Протестиращи полски фермери се обърнаха към Владимир Путин за помощ

Протестиращи полски фермери се обърнаха за помощ към руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През.

Това стана ясно от публикация в социалната мрежа "Екс", по-рано "Туитър", на потребителката Оксана Коган.

"Путин, въведи ред в Украйна, Брюксел и нашето правителство", плакат с такъв текст се появи на трактор, блокирал границата на Полша с Украйна. Също така на предницата на селскостопанската машина се вижда и знамето на Съветския съюз.

Според информация на вестник "Украинская правда" на автора на плаката ще бъдат повдигнати обвинения в пропаганда на тоталитарен режим.

Най-строгото наказание за такова престъпление е ефективна присъда лишаване от свобода със срок от две години, показа справка на екипа на novini.bg.



"Вътрешният министър във Варшава Марчин Кервински, цитиран от израелската медия "Детали", заяви: Ние няма да толерираме престъпни действия.

Общонационален протест на фермерите в Полша блокира пътищата

"Putin, bring order to Ukraine, Brussels and our leadership"



Poster of protesting Polish farmers who blocked railroad tracks with Ukraine today. #Russia #Poland #Europe pic.twitter.com/vNabSj79oC