Гришо трогна свой фен в Марсилия

Григор Димитров Григор Димитров Димитров е български тенисист. Роден е в град Хасково. Започва да тренира тенис покори сърцата на феновете с мила постъпка след успеха срещу Себастиан Корда в Марсилия.

Най-добрият ни тенисист се качи в трибуните, за да подари накитника си на свой почитател. Освен това българинът позира за снимка с привърженика, който бе развълнуван от срещата.

С жеста Гришо обра овациите на всички в залата.

Grigor Dimitrov is not only good at tennis.



