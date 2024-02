Свлачище в Грузия отне живота на четирима души

Най-малко четирима души са загинали, а още петима са обявени за изчезнали днес след свлачище в Западна Грузия, съобщиха властите, цитирани от Франс прес и БТА.

"Спасителите са открили четири тела, а операциите по издирването на петима изчезнали продължават", заяви ръководителят на грузинската служба за извънредни ситуации Темур Мгебришвили.

Свлачището е станало в село Нергуети, на около 170 км от столицата Тбилиси.

Emergency Situations Management Service rescuers are intensively working in Baghdati municipality where landslide occurred. So far, 4 bodies have been found and 1 person transferred to safe area. Search for 5 people continues. pic.twitter.com/npjiX9tehK