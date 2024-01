Диагностицираха Сара Фъргюсън с рак на кожата

Херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън е диагностицирана със злокачествен меланом след отстраняване на ракова бенка. Това се случва по време на лечението ѝ от рак на гърдата, съобщава БТВ.

На херцогинята на Йорк са отстранени и анализирани няколко бенки, докато е извършвана възстановителна операция след мастектомия, съобщи нейният говорител.

Тя „остава в добро настроение“, въпреки че е притеснително да ѝ бъде поставена поредната диагноза рак, допълни той.

Херцогинята на Йорк дебютира в историческата романтика

Сара Фъргюсън преминава през допълнителни изследвания, за да се увери, че диагнозата е уловена в ранен стадий.

„Херцогинята иска да благодари на целия медицински екип, който я е подкрепял, особено на дерматолога ѝ, чиято бдителност е гарантирала, че заболяването е било открито, когато е било необходимо“, каза още говорителят ѝ.

New: Sarah Ferguson, Duchess of York, diagnosed with skin cancer

- Mole removed is malignant melanoma - Sarah in "good spirits" but finding it “distressing" six months after breast cancer op

- Duchess urging everyone to check moles for cancer

Story here: https://t.co/R7CfEf0k7L