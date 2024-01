Опандизиха Шварценегер на летището в Мюнхен

Арнолд Шварценегер е задържан на летище в Германия, съобщават световните медии.

76-годишната холивудска звезда беше задържана от митнически служители в Мюнхен, след като долетя от Лос Анджелис.

Причината да опандизят Шварци е под гриф "недеклариране на скъпи луксозни стоки".

Актьорът бил дръпнат настрани, за да бъде прегледан багажът му и служителите намерили изработен по поръчка часовник Audemars Piguet в чантата му, пише Телеграф.

Томас Майстер, говорител на главната митническа служба в Мюнхен, казва, че часовникът е трябвало да бъде регистриран, защото е внос - и сега те са "започнали наказателна данъчна процедура".

На снимка, качена в социалните мрежи се вижда, че Арни е разпитван от двама митничари в странична стая.

Актьорът беше донесъл луксозния часовник от личната си колекция със себе си за Световната среща на върха за климата в Кицбюел, Австрия. Луксозният часовник трябва да бъде продаден на търг в четвъртък на вечеря преди официалното начало на срещата на върха.

