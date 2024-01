Снежен хаос и минус 43,6°: Доставиха вода и храна на 1000 блокирани шофьори в Швеция

Шведските въоръжени сили са доставили храна и вода на 1000 шофьори на коли и камиони, които са останали блокирани в обилните снеговалежи в страната през последните 24 часа.

Спасителите са работели, за да стигнат до хората и да ги освободят. Хаосът при пътуванията е настъпил на фона на падащите зимни температури в Скандинавието.

Изключително студено време удари части от Швеция, Финландия и Норвегия, а снежните бури в Дания оставиха шофьорите в капана на магистрала близо до Орхус, посочва Би Би Си, цитирани от БТВ.

Метеорологичната станция в Северна Швеция регистрира най-студената нощ в страната от 25 години във вторник вечерта. Там температурите паднаха до -43,6 градуса. На места заради снега пътищата са непроходими и стотици автомобили спират пред снежните преспи.

"Това е пълен хаос", заяви говорителят на полицията Евелина Олсон.

Снегорини, полицията и спасителите са работели в сряда вечерта и през цялата нощ, за да освободят хората в блокираните коли. Някои са имали медицински проблеми, сред които и диабет.

Ерика Сепелиовайте коментира пред местно издания, че тя, двете ѝ деца и кучето им са били освободени след 19 часа.

56-годишната Малин Йохансон от Охус казва, че тя и партньорът са запалвали колата си на редовни интервали, за да я поддържат топла. Те били освободени, когато спасителите срязали централната бариера на пътя. Така тръгнали към дома си в 04:30 часа в четвъртък.

"Проблемът е, че вали толкова много сняг, че пътят отново е покрит само половин час след като е почистен", посочва Евелина Олсон.

В четвъртък сутринта много от колите вече бяха освободени, въпреки че камионите все още остават блокирани. Автобусите и влаковете бяха отменени в района на Сконе в четвъртък сутринта, а властите призоваха хората да избягват ненужни пътувания.

