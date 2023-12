Нидерландия върна открадната католическа статуя на Италия

Нидерландия върна на Италия католическа статуя, открадната преди почти десет години край Амалфи, след като свещеник разпознава снимките й, когато тя е обявена за продажба в социалните мрежи, съобщи АФП, цитирани от БТА.

"Дева Мария от планината Кармил", приблизително 700-годишна статуя с "голямо религиозно значение", е открадната от църквата в Пастена, на амалфийския бряг, през август 2014 г.

Тя е обявена за продажба чрез италиански търговец на антикварни предмети и е закупена "добросъвестно" от холандски колекционер, който възнамерявал да я препродаде и публикувал снимки в социалните мрежи.

Снимките са забелязани от енорийския свещеник на Пастена, който се свързва с италианските власти и те започват разследване.

