Картина, предназначена за боклука, се оказва шедьовър за 25 млн. долара

Открит в кухнята по време на разчистване на къща в провинциална Франция и предназначен за изхвърляне, "Издевателството над Христос" на флорентинския майстор Чимабуе е обявен за национално богатство и ще намери своя нов дом в световноизвестния музей Лувър в Париж, пише Business Insider.

The Times съобщи, че картината е намерена по време на рутинно почистване на къща през 2019 г.

"Издевателството над Христос", за която първоначално се смяташе, че няма стойност, в крайна сметка беше продадена на търг за зашеметяващите 25 млн. долара.

Собственичката, жена на 90 години, не е знаела, че всеки ден е гледала художествено съкровище, смятайки го за безполезна икона от Русия, която е планирала да изхвърли на боклука.

Купувачите, чилийските милиардери Алваро Саиех Бендек, икономист, и съпругата му Ана Гусман Анфелт, архитект, го купуват за частната си колекция. Те обаче се сблъскват с препятствие, когато френското правителство отказва да издаде лиценз за износ на картината.

Френското правителство признава културното значение на шедьовъра и го обявява за национално богатство. Впоследствие то предоставя на Лувъра 30 месеца, за да събере необходимите средства за придобиването му. Неотдавна музеят и собствениците на картината постигнаха споразумение, с което осигуриха мястото на творбата в колекцията на Лувъра.

Директорът на Лувъра Лоранс де Карс изразява вълнението си от придобиването, като заявява, че е "голяма радост" да придобие картината. Сумата, която Лувърът е платил за нея, остава неразкрита.

