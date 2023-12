Авария блокира пътници в метрото в Лондон

Авария блокира над 4 часа пътници в метрото в Лондон.

Проблемът се оказа повреда в електрическата система.

Всички влакове от гара „Падингтън” бяха спрени. Това засегна метро влаковете по линиите Elizabeth, Great Western Railway и Heathrow Express, които са едни от най-натоварените.

В социалните мрежи пътници споделиха, че е трябвало да стоят с часове в неотоплени мотриси на фона на мразовитото време. Наложило се е екипи да евакуират хора от блокирани в тунелите хора, посочва Би Би Си.

A power cut on the Elizabeth Line has left passengers stranded on the train for over two hours between Paddington and Acton Station pic.twitter.com/mHjg8YEet6