Летището на Хамбург продължава да е блокирано заради заложническа криза с баща и дете

Трафикът на летището на Хамбург тази сутрин продължава да е преустановен заради случай на предполагаемо отвличане на дете от собствения му баща, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.



Детето е държано като заложник от баща си на перона на летището, което пречи на нормалната му работа.

Мъжът нахлу с автомобил на територията на летището вчера вечерта, като произведе два изстрела във въздуха с огнестрелно оръжие и хвърли две бутилки със запалителна смес - разновидност на коктейла "Молотов", съобщи полицията.

Въоръжен мъж нахлу на летището в Хамбург

A 37yo gunman has held a 4yo girl hostage for over 9 hours now, inside his Audi car.



He drove into the runway of #HamburgAirport in Germany last night, set fire on the tarmac & parked his car under a plane.



Airport operations have been suspended since then!!#Hamburg #Germany pic.twitter.com/bLYVNdPNhK