Почина принцът на Лихтенщайн

Принц Константин, най-малкият син на управляващия принц на Лихтенщайн Ханс-Адам II, е починал внезапно на 51 години.

"Княжеският дом със съжаление съобщава, че принц Константин от Лихтенщайн почина неочаквано на 5 декември 2023 г.", се каза в изявлението, предаде АФП.

Константин беше седми по ред в линията за наследяване на трона. Причината за смъртта му не е публично известна.

The Liechtenstein government was deeply saddened to note the news of the death of SD Prince Constantin of Liechtenstein. As the Princely House announced today, the youngest son of SD Prince Hans-Adam II of Liechtenstein died unexpectedly yesterday.

