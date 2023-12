Хеликоптер се разби на магистрала и удари кола

Хеликоптер се разби на магистрала в испанската столица Мадрид, а след това удари кола, съобщава Ройтерс, цитирани от БТВ.

Трима души пострадаха при инцидента - единият е с травма на главата, а другите двама са съответно със счупена бедрена кост и леки наранявания.

#Ongoing a private Enstron 280 FX [F-HPUX] crashed in Madrid (Spain). The helicopter crashed on the M40 Motorway. First reports state that the 2 aboard and 1 driver were injured. Chopper was returning from the European Rotors Show. pic.twitter.com/iEX3WqrbVN