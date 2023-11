Почина соул певицата Джийн Найт

Джийн Найт, соул, фънк и аренби певица от Ню Орлиънс, известна с хита си Mr. Big Stuff от 1971 г., почина на 80-годишна възраст, съобщи АП.

Семейство, приятели, фенове и ветерани от света на музиката скърбят за загубата на номинираната за „Грами" певица, която беше смятана за музикално явление и неразделна част от културното наследство на Ню Орлиънс.

Найт e починала от естествена смърт в Тампа, Флорида, където живееше, съобщи представителка на семейството.

Найт започва да пее в бара на братовчед си в Ню Орлиънс малко след като завършва гимназия, пише БТА.

Рапърът Oladips почина на 28-годишна възраст

В началото на 70-те години тя записва Mr. Big Stuff - хит, който достига №1 в класацията на „Билборд" за аренби музика, а през 1972 г. печели на Найт номинация за „Грами" за най-добро женско аренби вокално изпълнение.

Jean Knight, singer best known for the classic 1971 hit “Mr. Big Stuff,” has passed. She was 80 years old.#JeanKnight #SoulTrain pic.twitter.com/w9NxlUTfwv