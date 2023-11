Виктор Орбан за победата на Герт Вилдерс: Вятърът на промяната е тук

"Вятърът на промяната е тук", това написа унгарският премиер Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария, в профила си в социалната мрежа "Екс", по-рано "Туитър".

С тези думи министър-председателят в Будапеща поздрави лидера на крайнодясната нидерландска Партия на свободата Герт Вилдерс за неговата победа на парламентарните избори, състояли се вчера.

"Вятърът на промяната е тук. Честитя победата на Герт Вилдер", написа премиерът на Унгария и публикува част от клипа към песента на германската рокгрупа Skorpions “Winds of Change”.

Партията на свободата по данни към този момент разполага с 37 депутати в 150-местния парламент.

