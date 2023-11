„Политико”: ЕК ще разследва България заради „Лукойл”

Европейската комисия ще разследва България, след като стана ясно, че руската компания „Лукойл“ се е възползвала от вратички в санкциите на ЕС, за да спечели 1 милиард евро за военните нужди на Кремъл. Това съобщи тази вечер „Политико“.

Сутринта днес изданието публикува разследване как от бургаската рафинерия на „Лукойл“ натрупали печалбата чрез дерогацията, позволяваща на България да продължи да внася руски суров петрол до 31 декември 2024 г.

Мартин Владимиров: Кьовеши е запозната с доклада за „Лукойл“

„Обърнахме внимание на това и помолихме българите да дадат обяснение“, заяви пред „Политико“ висш представител на ЕК, пожелал анонимност.

The EU Commission is to question Bulgaria over a loophole in the sanctions on Russia.https://t.co/rQmyzoqcqr