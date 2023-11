Бурята Киърън: Мощни ветрове със скорост 170 км/ч достигнаха Франция и Англия

Франция, Англия и страните от Западна Европа се подготвят за едни от най-силните ветрове в региона от десетилетия насам с достигането на бурята "Киърън" до английския бряг.

Проливни дъждове се изсипват по крайбрежието в югозападния край на Англия. Издадени са предупреждения за тежки метеорологични условия и за ветрове със скорост около 130 км/ч.

Жителите на Северозападна Франция също ще бъдат засегнати от бурята "Киърън". Там се очакват ветрове със скорост около 145 км/ч - в Бретан, Нормандия и Пеи дьо ла Лоар.

Мощна буря с ветрове от 160 км/ч в Западна Европа

В северозападния край на страната вятърът ще е още по-силен със скорост до 170 км/ч и вълни с височина почти 10 метра, предава БНТ.

#BREAKING:A Construction crane has just snapped in two in Brest, France.



The city just recorded a gust of wind registering at 156KMH, breaking all time records.



The situation is serious and will deteriorate as the storm progresses.



@pmezard#Bretagne #UK… pic.twitter.com/7dqqaQHqs1