Пак арестуваха екоактивистката Грета Тунберг

Екоактивистката Грета Тунберг е била задържана днес от полицията в Лондон, съобщи свидетел на Ройтерс, след като е говорила пред протестиращите на демонстрация срещу петролните и газовите компании, проведена в центъра на града, предаде Ройтерс.

Тунберг, която се превърна в лице на млади активисти за климата по света, след като през 2018 г. организира ежеседмични протести пред шведския парламент, тази година е била задържана от полицията или отстранявана от протести в Швеция, Норвегия и Германия.

Видеозапис показва, че Тунберг, носеща значка с лозунга "Вън парите от петрол!", стои спокойно, докато двама полицаи разговарят с нея.

Единият от тях я държи за ръката, пише БТА.

