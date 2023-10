Нападателят от Брюксел е бил прострелян от полицията

"Аз съм борец за Аллах. Ние живеем за нашата религия и ние умираме за нашата религия. Брат ти отмъсти в името на мюсюлманите. Досега съм убил трима шведи", казва Ласуед в клипа.

Заподозреният за убийството на двама шведски граждани в Брюксел е убит в едно от столичните кафенета, предаде ДПА.

Макрон: Брюксел отново преживя "ислямистка" атака, Европа е "разтърсена"

В Telegram беше разпространена и снимката на предполагаемия извършител на атентата.

Според местните медии стрелецът е 45-годишният Абдесалем Ласуед, тунизиец по произход, пребиваващ незаконно в Белгия, който след нападението публикувал видео, за да обяви, че е убил двама души в името на своята идеология.

"Аз съм борец за Аллах. Ние живеем за нашата религия и ние умираме за нашата религия. Брат ти отмъсти в името на мюсюлманите. Досега съм убил трима шведи", казва Ласуед в клипа, разпространен в социалните мрежи.

Очевидци са успели да заснемат стрелеца, облечен с оранжева жилетка и на мотор.

"Вчера трима души излезли с намерението да отидат на един прекрасен футболен празник. Двама от тях загубиха живота си при жестока терористична атака", каза Де Кро на пресконференция тази сутрин, цитиран от БТА.

"На техния живот беше сложен преждевременен край с изключителна жестокост."

"Извършителите са се насочили конкретно към шведските запалянковци, дошли в Брюксел за футболната среща на Червените дяволи", каза премиерът, имайки предвид мача между националните отбори на Белгия и Швеция на стадион "Крал Бодуен" в Брюксел, която заради нападението беше прекъсната след първото полувреме при резултат 1-1.

#Brussels attacker: “I am a fighter for Allah. We live for our religion and we die for our religion. Your brother took revenge in the name of Muslims. I've killed 3 Swedes so far..."



Will Muslims ever realize how toxic Islam has become? It must b reformed. Or else we r doomed! pic.twitter.com/4iZJbp6vCP