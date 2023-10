Нападателят е стрелял с автомат "Калашников" при терористичната атака в Брюксел, успял е да избяга

Терористична атака в центъра на Брюксел. Двама шведи бяха убити, докато отиват на мач на шведския национален отбор по футбол, който играе квалификационен мач с домакините от Белгия.

Нападателят е стрелял с автомат "Калашников" по техния автомобил, както и по други коли със шведски запалянковци.

Бил е на скутер, а след като е стрелял по тях е избягал. След нападението облеченият в оранжева жилетка терорист е влязъл в административна сграда и там също е стрелял по хора.

Двама футболни фенове са убити при атентат в Брюксел, нападателят е крещял: "Алах е велик"

Засега няма информация за други жертви.

Според полицейски източници стрелбата е станала малко след 19:00 ч. до площад Sainctelette, предаде БТВ.

The gunman who opened fire in Brussels said he is a member of ISIS and wanted to ‘Avenge Muslims’.#Gaza #Gaza_under_attack #GazaAttack #GazaCity #Israel #IsraelTerrorists #PalestineLivesMatter pic.twitter.com/XxxsIMLn3q