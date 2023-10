Сигнал за бомба във Версай

Сигнал за бомба във Версайския дворец, извършва се евакуация, съобщи БТА.

Сигналът е подаден чрез анонимно съобщение на сайта moncommissariat.fr.

Дворецът няма да работи до края на деня.

NOW - Palace of Versailles in Paris is evacuated. Bomb threat. pic.twitter.com/7YabgZRyU4

Дворецът е бивша резиденция на френските крале, откакто Луи ХІV премества там седалището на правителството (1682) до началото на Френската революция (1789). Намира се в град Версай, днес предградие на Париж.

От съображения за сигурност затвориха Лувъра в Париж

По-рано днес бе затворен Лувъра след като Франция обяви най-висока степен на терористична заплаха

WoW I can t believe it. Versailles is being evacuated due to threats of terroristic acts. #paris #versailles pic.twitter.com/ySRD4xFhgc