Бомбена заплаха: Отцепиха площад във Варшава заради мъж, заплашил, че ще се самовзриви

Полицията отцепи пл. "Пилсудски" в центъра на Варшава заради бомбена заплаха, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.

Това става само ден преди важните избори в централноевропейската страна, предава БТА.

Според полски медии човек се е качил върху паметник на площада и е заплашил, че ще се самовзриви.

More footage from Poland of a masked man who climbed onto the Monument to the Victims of the Smolensk Tragedy in Piłsudski Square in Warsaw and threatened with an explosive device.#Poland #Warsaw #Warszawa pic.twitter.com/uq8fi1ym7m